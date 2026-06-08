あす6月9日（火）よる9時〜10時54分 日本テレビ系で「ザ！覚悟を決めた瞬間 SAMURAI BLUE 悲願のW杯優勝なるか」を放送（TVerにてリアルタイム配信・見逃し配信も実施）。この番組では、「目標は優勝」を掲げる森保JAPANのあまり知られていないストーリーをお届け。▷森保一監督の家族の支えと覚悟▷上田綺世選手が闘うファンへ送ったサッカーボール▷代表チームを支える“洗濯の守護神”の覚悟代表に携わるメンバ