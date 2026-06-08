お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上（41）が7日放送のニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。双子の子育てを語った。妻でニコニコ動画の踊り手・いとくとら（読みは、いくら）が双子を出産したことを先月1日に発表した村上。リスナーから「子供が生まれて高円寺での飲み歩きや路上飲みへの意識は変わりましたか」という質問が寄せられると、村上は「高円寺の町で飲むをやってきた2人（夫婦）ではあるので、