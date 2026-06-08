8日に甲子園で行われる阪神―楽天戦のチケットはネット販売だけで完売し、甲子園球場では「当日券の発売はありません」とアナウンスしている。7日に雨天中止となり、8日のチケットは7日の21時からネット販売がスタート。売れ残った場合は球場で当日販売する予定だったが、夜の販売スタートからアクセスが殺到。ほぼ半日で4万枚以上を売り切り、改めて阪神の人気を実証した形だ。8日の試合は引き続き「STADIUMHEROESDAY」