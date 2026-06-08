株式会社BS日本は、今年7月1日から社名を「BS日テレ」に変更すると発表した。同社は5日に開催された株主総会において、今年7月1日付けで商号（社名）を変更すると発表。新商号（社名）は「株式会社BS日テレ（英文表記：BS Nippon Television Corporation）」とした。変更理由として「当社は開局以来『株式会社BS日本』の名称で事業を展開してまいりましたが、さらなるブランド価値の向上と視聴者・関係各位への利便性向上を