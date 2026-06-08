津波注意報の発表を受けた茨城県の状況です。【映像】フィリピンM8.2の地震 発生直後の映像（実際の様子）鹿嶋市は、海岸近くにある市のごみ処理施設でのごみの受け入れを停止すると発表しました。市民や職員の安全を考慮したということです。（ANNニュース）