守屋美穂（３７＝岡山）が８日、ボートレース尼崎でトークショーを行った。この日、Ｇ?「尼崎市市制１１０周年記念尼崎センプルカップ（開設７４周年記念）」が開幕。守屋はデビュー戦（２００７年１１月）、ＳＧ初勝利（２０１８年５月）、通算１０００勝（２０２４年１０月）が当地。「デビュー前にたくさん練習したし、オールスター、１０００勝と思い出のある水面ですごく相性がいいと思っています。でも、なかなか優勝