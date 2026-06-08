１１日に開幕する北中米Ｗ杯に臨む日本代表は、メキシコ・モンテレイで行っている事前合宿最終日（７日＝日本時間８日）にトレーニングパートナーとして帯同しているＵ―１９日本代表との練習試合を完全非公開で行った。今回はオランダとの１次リーグ初戦（１４日＝日本時間１５日）まで、先月３１日のアイスランド戦を最後に対外試合を行わないため、貴重な実戦の場。試合は３５分×４本で行われ、森保ジャパンが２―１で勝利