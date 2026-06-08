ヤンキースのジャズ・チザム・ジュニア内野手（２８）が欠場中のスタントンのズボンを借りて打撃好調だが、今度はジャッジのバットでホームランを放った。７日（日本時間８日）の本拠地レッドソックス戦の８回、二死一、二塁からラローサの初球シンカーを左中間に８号３ラン。６―１とチーム快勝に貢献した。この日は３三振し、第４打席で何か工夫をしたかった。肋骨の疲労骨折で離脱中のジャッジのバットを見つけて拝借。自分