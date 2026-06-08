エンゼルス戦、三塁に頭から戻った大谷に注目米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が7日（日本時間8日）の本拠地エンゼルス戦で見せた“珍行動”がファンの注目を集めている。「何かの罰ゲーム？」「今日の唯一の救い」と驚きの声が集まった。「1番・DH」で先発出場した大谷は3回1死から右前打で出塁。続くフリーマンも右前打で続き三塁に達した。ベースを回りかけて頭から戻ると、その場でなぜか“腕立て伏せ”を始めたのだ。