2026年6月5日、ニューヨーク州議会が新しく大規模なデータセンターの建設を1年間停止する法案を可決しました。ニューヨーク州知事のキャシー・ホークル氏が署名すれば、州レベルでは初めてのデータセンター建設保留措置が成立することとなります。NY State Senate Bill 2025-S10642https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2025/S10642New York lawmakers pass one-year ban on new data centers | The Vergehttps://www.theve