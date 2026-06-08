【セブン-イレブン】では、5月26日より大人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボキャンペーンを実施中。キャンペーンでは、今だけのコラボ商品を販売しており、パンやスイーツは全部で7種類登場しています。そこで今回は、パッケージにも注目のコラボ商品をまとめました 2つの味が楽しめる総菜パン 「スンスンとノンノンのなかよしロール」は、2種類の味を一度に楽しめる