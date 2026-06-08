筆者の友人は1歳になったばかりの息子の夜泣きに配慮し、夫婦は別々の寝室で過ごしていました。 しかし最近夫が深夜に布団の中でスマートフォンを使用している様子に気づきました。 トイレに向かう際に寝室の隙間から光が漏れているのを見かけたことでその状況を知り、どうやら一度きりではないことも分かり……！ まさか浮気……？