池井戸潤原作の10月期ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）より、主人公・徳重亮役の大泉洋、宮本菜月役の伊藤沙莉、甲斐真人役の山下智久が並ぶ3ショットビジュアルが解禁。併せて、大規模ロケのスケールが伝わる特報映像が公開された。【動画】特報映像初解禁!!かつてないスケールで描き出される箱根駅伝の舞台裏本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた渾身の同名小説を、1987年から箱根駅伝を生