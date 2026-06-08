ファン・ホーイドンク氏とファン・デル・ファールト氏が日本代表に言及したオランダ代表は北中米ワールドカップ（W杯）の初戦で日本代表と対戦する。元オランダ代表FWピエール・ファン・ホーイドンク氏は日本を今大会の「サプライズ」候補として挙げ、「トップレベルに肩を並べつつある」と高く評価した。オランダ国営放送「NOS」が報じた。最新のFIFAランキングで7位のオランダは今大会グループFに入り、日本、チュニジア、ス