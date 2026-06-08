宅配ピザ「PIZZA-LA（ピザーラ）」に、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」のグッズがもらえる「すみっコぐらしスペシャルパック」が登場！「忍者」テーマのオリジナルデザインがかわいい、お茶碗（陶磁器製）とシールがセットになっています☆ ピザーラ「すみっコぐらしスペシャルパック」 価格：好きなピザ＋380円（税込）実施期間：2026年6月10日（水）〜※数量限定、無くなり次第終了内容：・す