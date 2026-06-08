千葉ロッテマリーンズは8日、6月19日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）で、日本トップリーグ連携機構代表理事会長、日本サッカー協会相談役の川淵三郎さんが始球式を行うと発表した。試合はオフィシャルスポンサーである株式会社スズケンの冠協賛試合「建築工房櫓PRESENTS心を一つに共に戦おう！スペシャルナイター」として開催され、バッターは公益財団法人日本バスケットボール協会会長、B.LEAGUEチェアマンの島田慎二さ