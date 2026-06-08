11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表は7日（日本時間8日）、メキシコ・モンテレイでU―19日本代表との練習試合（35分×4本）で2―1で勝利を収め、事前キャンプを終えた。プレー可能な全選手がピッチに立ち、最長で2本計70分間プレー。2、4本目の後にはPK戦も実施した。得点者はFWFW塩貝健人とDF鈴木淳之介。身長1メートル91の長身FW尾谷ディヴァインチネドゥにゴールを許した。ウオーミングアップも含めて完全非公開で