東京・渋谷で連日の行列を生み、SNSやテレビでも大きな話題を呼んできた人気店「BAKERY RESTAURANT C」。その新店舗「BAKERY RESTAURANT C トリエ京王調布店」が、ついに2026年6月9日（火）にグランドオープンする！ 場所は京王線「調布駅」直結の商業施設「トリエ京王調布」A館5階。駅から雨にも濡れずたどり着ける好立地だ。今回はオープンに先がけたメディア向けプレビューにお邪魔して、店内とメニューをひと足早く堪能してき