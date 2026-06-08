アメリカとイランの戦闘終結に向けての協議が続く中、イランとイスラエルの間で攻撃の応酬が激しくなっていることについて、木原官房長官はきょう、「深刻に懸念している」と述べました。現地時間の7日、イラン政府はイスラエルからレバノンとイランに対して攻撃を受けたとして、イスラエルへの攻撃を行ったと発表しました。これに対し、イスラエル国防軍はイランを空爆した旨を発表するなど、アメリカとイランの戦闘終結に向けて