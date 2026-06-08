中国の習近平国家主席と北朝鮮の金正恩総書記の首脳会談をめぐり、木原官房長官はきょう（8日）、〓重大な関心を持って関連情報の収集・分析を行っていく〓と述べました。中国国営の新華社通信は8日、習近平国家主席が北朝鮮に到着したと報じました。習主席は北朝鮮の『労働新聞』に日本を念頭に「軍国主義の復活に反対する」と述べていて、金正恩総書記との会談でも日本への対応が話題にのぼるとみられます。木原稔 官房長官