本格的な夏の到来を前に、エアコンの修理に関するトラブルが増えている。「安い」「即日対応」といったネット広告をみて、業者に修理を依頼したものの、高額な料金を請求されたうえ、直っていないという相談が寄せられており、国民生活センターが注意を呼びかけている。 関連記事：「エアコン2027年問題」設置依頼3月から殺到旧モデルの駆け込み需要か 国民生活センターによると、2025年度のエアコン修理に関す