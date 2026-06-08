俳優の谷口賢志が6日、自身のXを更新。2016年に制作された『仮面ライダーアマゾンズ』の10周年を記念して開催された『仮面ライダーアマゾンズ 10th Anniversary Festival「感謝ノ晩餐会」』のオフショットを公開した。【写真】5年ぶりの表舞台も姿は変わらない藤田富鷹山仁のような怪しい笑顔の谷口賢志も谷口は「幸せです」と投稿。あわせて写真もアップし、そこには、藤田富（水澤悠／仮面ライダーアマゾンオメガ役）、谷