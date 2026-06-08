キングコング西野亮廣が代表取締役を務める「CHIMNEY TOWN」が共同プロデューサーとして参加した舞台作品「キャッツ〜THE JELLICLE BALL〜」が8日、米演劇界最高の栄誉とされるトニー賞の3部門で受賞した。同日に米ニューヨークで行われた授賞式で発表。ブロードウェイで上演された「キャッツ」は、「ミュージカル演出賞」「ミュージカル衣装デザイン賞」「振付賞」に輝いた。西野はXで感謝のコメント。「これは決して僕個人の功績