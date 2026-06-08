2025年の日本の出生数が67万人と過去最低となったことが明らかになったが、婚姻数は2年連続で増加していた。婚姻数増加の意外な理由と今後の見通しを、年間3000人以上の相談に乗る“カリスマ恋愛・婚活アドバイザー”に聞いた。官民連携の婚活支援で婚姻数は増高市総理：私は、人口減少は静かな有事。大切な課題だと捉えている。2025年の日本の出生数が67万人、合計特殊出生率が1.14と、過去最低となったことが3日、明らかになった