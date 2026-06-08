日本橋三越本店は6月3日に中元ギフトセンターを開設して中元商戦を本格的にスタートした。今年の注力カテゴリはドリンク。酷暑による需要増を見込んでジュースの品揃えを前年比約1.3倍に拡大。高価格帯を充実させ、新ブランドを導入した。さらに初の試みとして、100種類以上のドリンクを有料試飲できるポップアップイベント「なつドリンク―果実と珈琲、時々お酒」を6月22日まで開催。カゴメやモンカフェ、AGF、アサヒ飲料、