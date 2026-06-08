「半年間の百年構想リーグ、応援ありがとうございました」鹿島アントラーズの柴崎岳が、自身のインスタグラムを更新。まずは感謝を伝え、以下のように続ける。「掲げていた目標には届きませんでしたが、皆さんの応援のおかげでチームは最後まで戦い続けられました」地域リーグラウンドEASTは圧倒的な戦績で首位突破。だが、プレーオフラウンドではWEST１位のヴィッセル神戸に、２戦合計２−５で敗戦。タイトルは掴めなかった。