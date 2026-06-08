KDDIと沖縄セルラーは8日、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、月額課金の「サブスクトッピング」を初月実質無料で利用できるキャンペーンを開始した。終了時期は未定。 新規または他社からの乗り換え（MNP転入）povo2.0を契約し、対象の「サブスクトッピング」を購入するユーザーが対象。povo2.0の「通話＋データ」プランを契約し、期間中にSIMを有効化した上で、有効化から7日後の23時