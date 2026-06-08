演歌歌手の藤あや子が7日に自身のアメブロを更新。予約困難な店でコース料理を堪能したことを報告した。この日、藤は「予約困難なお店」というタイトルでブログを更新し「すだちそば」の写真とともに料理の写真を公開。「この時期のおすすめ」と述べ「さっぱりしたお出汁はまるで柑橘系のジュースのよう 十割そばなのにコシモあって食感がGOOD」（原文ママ）と絶賛した。続けて、コース料理についても「お蕎麦屋さんとは思えないク