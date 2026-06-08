北中米ワールドカップに挑む日本代表は現地６月７日、メキシコ・モンテレイでの事前合宿を終えた。完全非公開で行われたU-19日本代表とのトレーニングマッチ（２−１）の後、森保一監督が囲み取材に対応。５月31日のアイスランド戦で、左足に違和感を覚え、全体練習への不参加が続いている遠藤航の状態について言及した。指揮官は、判断はメディカルに任せているとしつつ、「ドクターの見立てでは、遠藤は開幕戦でプレーでき