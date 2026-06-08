仕上がりは順調そのものだ。クロアチア代表は現地６月７日、国際親善試合でスロベニア代表とホームで対戦。スコアレスで迎えた56分に均衡を破る。決めたのは、40歳のルカ・モドリッチ。ペナルティアーク付近でイバン・ペリシッチからパスを受けると、右足を一振り。正確なシュートをゴール右に流し込んだ。北中米Ｗ杯で５度目の大舞台に挑む大黒柱が、健在ぶりを示した。SNS上では「やっぱスター」「流石だな」「衰えないね