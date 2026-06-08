7人組グループ・BTSのVがグローバルアンバサダーを務める韓国コスメブランド「TIRTIR（ティルティル）」より、「クールフレッシュブラーフィニッシュクッション」2種が16日より順次発売されることが決定した。【別カット】BTS・V、タンクトップから美しい背筋ちらり同商品は、べたつきを抑え、肌トーンを整えるクッション。ひんやりクールダウン効果があり、ワンタッチで朝のメイクをリカバリーしてくれる。夏の肌にひんやり