▽インターナショナル・プリンセス選手権30分1本＜王者＞○鈴芽（14分49秒体固め）桐生真弥●＜挑戦者＞※リング・ア・ベル。第17代王者が3度目の防衛に成功。東京女子プロレスは7日、東京・後楽園ホールで「STANDALONE’26」を開催し、インターナショナル・プリンセス選手権は王者の鈴芽が桐生真弥を下し3度目の防衛に成功。上原わかなが挑戦の名乗りを挙げ、7・18後楽園での王座戦が決定した。鈴芽と桐生は同じ2019