気象庁は8日午後1時6分に、東京・小笠原村の父島で10センチ、午後1時10分に沖縄・石垣島で数センチの津波を観測したと発表した。また、午後0時18分に数センチの津波が観測された沖縄中城湾で、午後0時58分に数センチ程度の津波が観測されたという。新たに鹿児島・奄美小湊でも午後1時19分に数センチの津波が観測された。神奈川県の三浦三崎港と、静岡県の沼津では、引き続き津波を観測中ということだ。8日午前8時38分頃、フィリピ