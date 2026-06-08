友人のチケット代や飲み会代をクレジットカードで立て替える機会は珍しくありません。最近では、後日PayPayなどのキャッシュレス決済で返済してもらうケースも見られます。 しかし、「カードで支払ったのだから現金で返してほしい」「PayPay残高だと使い道が限られる」と感じる人もいるでしょう。一方で、「同じ1万2000円なのだから気にしすぎでは？」と思う人もいるかもしれません。 そこで今回