ロッテは8日、6月19日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）で、日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎さんが始球式を行うことになったと発表した。同日はオフィシャルスポンサーである株式会社スズケンの冠協賛試合「建築工房櫓 PRESENTS 心を一つに共に戦おう！スペシャルナイター」を開催。バッターには公益財団法人日本バスケットボール協会 会長、B.LEAGUEチェアマン