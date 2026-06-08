映画『パラサイト 半地下の家族』に出演した女優パク・ソダムが、甲状腺がん闘病時の心境と女優業について打ち明けた。去る6月7日、韓国で放送された朝鮮放送『食客ホ・ヨンマンの定食紀行』（原題）にはパク・ソダムが出演し、京畿道（キョンギド）楊平（ヤンピョン）に向かった。【写真】パク・ソダムも！がんを克服した韓国スター同日、漫画家のホ・ヨンマンは、パク・ソダムのがん闘病に言及し、「がんのようなものは、年を重