【モデルプレス＝2026/06/08】モデルの藤田ニコルが6月7日、自身のInstagramを更新。娘を抱っこしたお宮参りの様子を公開した。【写真】第1子妊娠の28歳人気モデル「綺麗なママ」と話題のお宮参りショット◆藤田ニコル、お宮参りショット公開藤田は「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました 娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした笑」と報告し、Dream Ayaが撮影したという神社での写真