ILLITが、新曲『It's Me』の活動終了後も止まらない勢いを見せている。ILLITの新曲『It's Me』が、6月7日に放送されたSBS「人気歌謡」で1位を獲得した。6日のMBC「ショー！K-POPの中心」に続き、2日連続でトロフィーを手にし、音楽番組2冠を達成した。【写真】「ガチ天使」ILLIT、海辺に映える“清純美”『It's Me』は驚異的なロングヒットを記録している。4月30日のリリース以降、現在まで韓国主要音楽配信プラットフォームのリア