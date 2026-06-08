【モデルプレス＝2026/06/08】SNSの総フォロワー数700万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が6月6日、自身のInstagramを更新。母親の顔出しショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】美人インフルエンサー「天使みたい」美脚全開ミニワンピ姿◆Mumeixxx、金髪の母親と顔出し2ショットMumeixxxは「お母さんとカラオケきた」とつづり、カラオケボックスの廊下で撮影した写真を投稿。頬に手を添えた金