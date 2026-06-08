社民党党首の福島瑞穂参院議員が2026年6月7日に公開した「夫が作るそうめん」の写真が、SNSでにわかに注目を集めている。「トッピングが本来の役割を超えてきている」6月に入り、各地で気温の高い日が続いている。7日には関東甲信と東海で梅雨入りが発表され、蒸し暑さを感じる日も増えてきた。そんな中、暑い時期の定番メニューとして親しまれているのが「そうめん」だ。福島氏は7日午後、自身の夫が作ったというそうめんの写真を