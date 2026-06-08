【プラレール 103系総武線】 6月13日発売予定 価格：1,600円 タカラトミーは鉄道模型「プラレール 103系総武線」を6月13日に発売する。価格は2,860円。 103系は国鉄時代の1963年(昭和38年)に登場した直流通勤形電車。 総武線では1979年に営業運転を開始し、千葉駅-御茶ノ水駅を経て中央線の三鷹駅まで直通運転を行い、首都圏の東西を結ぶ通勤輸送の主力とし