巨人・則本昂大投手（３５）が９日の楽天戦（楽天モバイル最強）で古巣と初対決する。登板前日の８日はジャイアンツ球場で田中将らと最終調整。仙台での交流戦に向け「２年に１回しかないところで投げるチャンスが巡ってきた、というのはすごくうれしい。特別な感情がありますけど、しっかりとチームが勝てるピッチングをしたいなと思います」と意気込んだ。チームは２分けを挟んで４連勝中。「個人的な感情を言えば楽しみはあ