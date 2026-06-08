ＮＰＢは８日、７日のＤｅＮＡ―ソフトバンク戦（横浜）で、判定に対する抗議が遅延行為となり退場処分を受けたＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）に対し、厳重注意と制裁金１０万円を科したと発表した。延長１１回２死１塁で、打者・宮崎がボールカウント１―２からの５球目を空振り三振したが、「バットがミットに当たった」とアピール。続いて相川監督が「打撃妨害ではないか」と抗議。川口球審と相川監督の間でやり取りが続き