【POP UP PARADE SP 沢田綱吉＆リボーン】 受注期間：6月8日～7月8日 11月 発売予定 価格：10,800円 グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーが手掛ける、男性キャラクターに特化したブランド「ORANGE ROUGE（オランジュ・ルージュ）」は、フィギュア「POP UP PARADE SP 沢田綱吉＆リボーン」を11月に発売する。受