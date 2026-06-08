ソフトバンク・大津亮介投手が８日、猛虎打線封じを誓った。この日はみずほペイペイで投手練習。９日の阪神戦（みずほペイペイ）に先発予定の右腕は「最悪７回２失点。試合をつくれればいいなと思います」と自然体で構えた。前回登板の２日・中日戦（バンテリンドーム）ではプロ初完投初完封を記録。リーグトップの今季６勝目を挙げた。大津の快投から始まった先週は５勝１敗。結果的に４時間半を超える延長戦も２度あり、中継