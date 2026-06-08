【ちょこぷに おおきな40cmぬいぐるみ アロナ/プラナ】 12月 発売予定 6月8日 予約受付開始 価格：各18,700円 グッドスマイルカンパニーは、ぬいぐるみ「ちょこぷに おおきな40cmぬいぐるみ アロナ/プラナ」を12月に発売する。価格は各18,700円。6月8日から予約受付を開始した。 本製品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「アロ