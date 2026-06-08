◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦天理大３―２共栄大（８日・東京ドーム）念願の東京ドームのマウンドを楽しんだ。先発した今秋のドラフト候補の天理大・的場吏玖（りく、４年＝大阪電通大高）が７回２失点で初勝利を挙げた。「投げやすかったです。（マウンドが）硬いので…」と笑みがこぼれた。試合中も笑顔だった。捕手のサインに首を振る際にも笑顔だった。「全国でできることはそんなに