オランダ１部リーグで上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは７日、ロビン・ファンペルシー監督（４２）の解任を発表した。ロイター通信が伝えた。元オランダ代表ＦＷでクラブＯＢの同監督は２０２５年２月に就任。２５〜２６年シーズンはリーグ２位で欧州ＣＬの出場権を獲得した。しかし、現地メディアのフットボールインターナショナルによると、今月から就任したテクニカルディレクター（ＴＤ）のリゴー氏が「我々は