汗や皮脂によるベタつき、メイク崩れが気になる夏。そんな季節にぴったりな新アイテムが、韓国コスメブランド「TIRTIR（ティルティル）」から登場します。2026年6月16日（火）より順次発売される「クールフレッシュブラーフィニッシュクッション」は、ひんやりとした使用感とサラサラな仕上がりを両立した新感覚の液状フェイスパウダー。肌悩みに合わせて選べる2色展開で、夏のベースメイクをより快適にサ