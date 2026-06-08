フィリピン付近を震源とする８日の地震で、気象庁は、小笠原諸島の父島と和歌山県串本町で２０センチの津波を観測したと発表した。この地震で気象庁は、茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸と伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しており、昼過ぎにかけて、最大１メートルの津波が到達する恐れがあるとしている。各地で観測した津波の最大波は次の通り。・父島二見（東京都）午後１時４６分２０センチ・串本町袋港